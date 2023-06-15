Чем подкормить гладиолусы в июне для пышного цветения: химия не потребуется

В июне цветы лучше подкормить органикой. Подходящий момент для внесения подкормки наступает, когда у растения появляется шестой лист.

Хороший эффект дают такие удобрения, как куриный помет и перепревший навоз. Свежую органику использовать нельзя.

Это может привести к ожогу растений, распространению грибковых и бактериальных инфекций, опасных для цветов.

Навоз или куриный помет разводят водой в соотношении 1:1, настаивают 10 дней и разбавляют 15 частями воды, а после этого поливают гладиолусы.