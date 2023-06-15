Фестиваль автозвука в Санкт-Петербурге EMMA 2023 прошел феерично и очень громко

Неожиданная поездка на фестиваль автозвука EMMA 2023, который был 3 июня в Санкт-Петербурге на площадке перед Юноной.

Начало в 12:00, в это время участники начали разминать свои сабики, а зрители закрывали уши ладошками.

В прошлом году такой этап проходил в Санкт-Петербурге впервые и уже тогда сразу собрал небывалое количество участников и вызвал большой наплыв зрителей.

Организаторами Фестиваля и этапа EMMA 2023 СПб, как и прежде, выступают компания Автозвук-СПБ, крупнейший поставщик автомобильной электроники и EMMA-Россия, российское подразделение авторитетной Европейской Ассоциации (European Mobile Media Association).

Хотите как же поучавствовать, читайте больше.