Подкормка огурцов молоком удивит потрясающим результатом

Молочное "питание" готовится так: на 1 литр обезжиренного молока берут 4 литра воды. Таким составом обрабатывают огурцы в период высадки рассады на грядку.

К молоку также добавляют йод, что усиливает положительный эффект. Овощи будут защищены от болезней (мучнистой росы).

Также огурцы, получившие такую подкормку, вырастут очень вкусными и хрустящими.

Средство на основе йода и молока защищает овощи от вредителей.

В 10 литрах воды разводят 1 литр молока и 10 капель аптечного средства. Полив осуществляется 1 раз в 2 недели. Для взрослых растений понадобится 500 мл состава, а для молодых кустов хватит и 200 мл.

Молоко возможно заменить на сыворотку или кефир.

Такой раствор поможет защитить культуру от грибковых заболеваний. На 1 литр сыворотки нужно взять 2 капли йода и обрабатывать корень огурцов.