Дачники назвали хитрый способ убрать всю сныть с огорода

Но есть несколько эффективных способов борьбы с сорняком. Например, можно накрыть место, где он растет, темной пленкой. Без света и воздуха растение погибнет.

Другие варианты – выкашивать сныть, посыпать ее доломитовой мукой. Растение не будет развиваться в почве с низкой кислотностью.

Можно посадить на этом месте растения, соседства с которыми не выносит сныть. Так проще всего избавиться от сорняка.

Для этого можно высаживать тыкву или кабачки, подсолнухи и кукурузу. Получится не только борьба с сорняком, но и дополнительный урожай.