Дачники назвали 3 проверенных метода защиты помидоров от фитофтороза

Бороться с фитофторой можно с помощью соды. Для этого нужно растворить 4 ложки порошка в ведре воды.

Другой вариант – использование меди. Это очень простой метод борьбы с фитофторозом помидоров.

Нужно просто взять медную проволоку и воткнуть небольшие кусочки в стебель каждого растения в нескольких местах.

Хороший результате дает использование смеси из молочной сыворотки и кефира в равных пропорциях, разведенной в ведре воды.