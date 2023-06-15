Смородина в июне: какие меры сохранят ее здоровье и обеспечат фантастический урожай

В чем нуждается смородина в июне? Какой уход позволит кусту сохранить здоровье, не дать шанса вредителям и в итоге порадовать хозяев суперурожаем?

Для этого в первый месяц лета необходимо провести внекорневую подкормку раствором микроэлементов (5 гр. марганцовки , 3гр. борной кислоты и 30-40гр. медного купороса развести в 10л воды).

В период созревания ягод надо использовать уже жидкие органические подкормки: настой птичьего помета (развести с водой в соотношении 1:10), коровяка (1:4), либо сорных трав (1:10). Под каждый куст вылить по 10л раствора.

Для борьбы с мучнистой росой надо поллитра золы развести в 10л воды, добавить мыльный раствор, процедить и опрыскать пораженные растения.

Вместо золы в таком растворе можно использовать пищевую соду - 1ст.л. на 10л воды. В состав также добавить мыльный раствор. Повторить обработку через 3 дня, затем - применять по мере необходимости.

Вокруг кустов смородины нужно ежегодно высаживать сидераты (люпин, горох). Осенью их следует скосить, заделать зелень в прикустовую зону во время перекопки.