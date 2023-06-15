Дачники рассказали, какие растения нельзя удобрять куриным пометом

Нельзя удобрять куриным пометом лекарственные пряные травы, поскольку они не нуждаются в большом количестве питательных веществ.

Если внести в землю куриный помет, рост трав значительно ускорится, а содержание в них эфирных масел уменьшится.

В результате у растений будет совсем слабый запах, могут пострадать и их лечебные свойства.

А остальным растениям куриный помет обеспечит быстрое развитие, устойчивость к заболеваниям и атакам вредителей.