Роспотребнадзор обнаружил новый вирус, передающийся человеку от клещей

Это вирус Хасеки, который пока выявлен у четырех пациентов. У них также присутствуют другие инфекции, передаваемые клещами.

Врач сообщил, что такой вирус обнаружили уже в Словакии, в Африке, в Карибском бассейне, причем его распространение возможно не только через клещей.

Распространителями вируса могут быть летучие мыши и птицы, которых заражают клещи.

Иммунолог также назвал симптомы болезни: повышенная температура, боль в горле, кашель, общая слабость.