Польша завершила возведение электронного барьера на границе с Беларусью

Так, компания Elektrotim установила на пограничном барьере 3 тысячи тепловизионных камер и провела 400 километров кабелей для из функционирования.

Пограничная стража утверждает, что физический и электронный барьер на границе с Беларусью якобы является важным элементом системы охраны государственной границы Польши.