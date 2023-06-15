В польской Пограничной страже отметили, что система наблюдения действует на всем протяжении ранее установленной разделительной стены на границе с Беларусью, протяжённость которой составляет 206 километров.
Польша завершила возведение электронного барьера на границе с Беларусью
19:50 2023-06-15
Пограничная стража в Twitter-аккаунте сообщила, что сегодня, 15 июня, Польша официально завершила возведение электронного барьера на границе с Беларусью.
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Так, компания Elektrotim установила на пограничном барьере 3 тысячи тепловизионных камер и провела 400 километров кабелей для из функционирования.
Пограничная стража утверждает, что физический и электронный барьер на границе с Беларусью якобы является важным элементом системы охраны государственной границы Польши.