Огородники объяснили, как правильно собирать урожай огурцов

Сроки созревания огурцов зависят от сорта. Период плодоношения длится от 90 дней, важную роль играет качество ухода за растением.

Плоды нужно собирать достаточно часто, не оставляя их слишком долго на грядке, чтобы не забирали питание у зреющих огурцов.

С самого начала плодоношения следует собирать маленькие плоды, это снизит нагрузку на корневую систему.

Далее огурцы собирают раз в 3-4 дня, лучше в утреннее время. Плоды нельзя крутить и дергать, лучше пользоваться ножницами или секатором.