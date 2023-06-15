ТНТ анонсировал съемки нового шоу «Сокровища императора» в Китае

Водахов уточнил, что в создании проекта принимают участие принимают участие разработчики реалити-шоу «Новые звёзды в Африке».
На данный момент точная дата выхода шоу «Сокровища императора» в эфир остаётся загадкой для зрителей телеканала ТНТ.
Водахов уточнил, что в создании проекта принимают участие принимают участие разработчики реалити-шоу «Новые звёзды в Африке».
На данный момент точная дата выхода шоу «Сокровища императора» в эфир остаётся загадкой для зрителей телеканала ТНТ.
Диана Мудреченко
Министерство обороны Украины на официальном веб-сайте сообщило, что сотрудники ведомства совместно с Гостаможслужбой выявили свыше 650 случаев исчезновения гуманитарной помощи для украинских военных в текущем 2023 году.
Диана Мудреченко
Издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники заявило, что президент Украины Владимир Зеленский собирается уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.