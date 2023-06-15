ТНТ анонсировал съемки нового шоу «Сокровища императора» в Китае

20:38 2023-06-15

Генеральный директор ТНТ Аркадий Водахов на ПМЭФ-2023 анонсировал анонсировал съемки нового шоу «Сокровища императора» в Китае. Об этом сообщает его пресс-служба.

Водахов уточнил, что в создании проекта принимают участие принимают участие разработчики реалити-шоу «Новые звёзды в Африке».

На данный момент точная дата выхода шоу «Сокровища императора» в эфир остаётся загадкой для зрителей телеканала ТНТ.