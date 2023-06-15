Mercedes-Benz внедряет ChatGPT на дорогах

Автопроизводитель использует сервис Microsoft Azure OpenAI для внедрения вирусной модели на естественном языке в свой автомобильный голосовой помощник.

Первоначально он будет доступен в рамках трехмесячной бета-версии для клиентов из США на отдельных автомобилях, но Mercedes заявляет, что рассмотрит возможность более широкого и постоянного внедрения в будущем.

Mercedes и Microsoft рекламируют “безопасность корпоративного уровня, конфиденциальность и надежность” Azure для защиты данных.

Тем не менее, компании уточняют, что ваши разговоры будут “храниться в Mercedes-Benz Intelligent Cloud, где они анонимизируются и анализируются”.

Другими словами, предполагайте, что люди будут прослушивать ваши записи для обучения и анализа данных, поэтому будьте осторожны, произнося что-либо личное или способное идентифицировать вас лично.