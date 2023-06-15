Стюардессы рассказали, какие пассажиры их больше всего раздражают

Таких пассажиров называют «вшами у ворот». Это люди, которые занимают первые места в очереди у ворот, вероятно, чтобы обеспечить место над головой для своей ручной клади.

Но те, кто толпится у выхода на посадку еще до прибытия самолета и экипажа, — это главный раздражитель бортпроводника.

Бортпроводник Рич Хендерсон советует находиться подальше от зоны посадки, пока на нее не вызовут.

Старший авиационный репортер The Points Guy Дэвид Слотник сравнивает посадку на самолет с прогулкой по переполненному торговому центру за день до Рождества.

После хаоса в поездках этим летом и последующих ужасных историй о потерянном багаже, путешественники могут быть особенно обеспокоены тем, чтобы получить свой ручной чемодан в ограниченном пространстве на верхней полке.