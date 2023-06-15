Папа Римский Франциск приказал экс-помощнику Папы Бенедикта покинуть Ватикан

Заявление Ватикана положило конец предположениям о том, какую роль в церкви будет играть Генсвайн, влиятельная фигура в Ватикане более десяти лет, прежде чем Франциск отстранил его от дел после личной ссоры.

Бывший папа Бенедикт умер 31 декабря, почти через десять лет после того, как он ушел в отставку в 2013 году, став первым понтификом, сделавшим это за 600 лет.

Генсвайну 66 лет, и для человека такого относительно молодого возраста и ранга крайне необычно не иметь назначения, что придает решению папы чувство изгнания.

Почти все папские секретари в прошлом либо назначались руководителями епархий, либо становились кардиналами, либо занимали какую-либо другую высокопоставленную должность. Генсвайну на девять лет меньше обычного возраста выхода на пенсию в 75 лет для епископов.

За последние месяцы он несколько раз встречался с Франциском по поводу своего будущего, и в католических СМИ высказывались предположения, что он надеялся получить дипломатическое назначение в качестве нунция или посла в стране.

Генсвайн и Франциск поссорились в 2020 году, когда Генсвайн оказался в центре грязного эпизода, касающегося роли бывшего Папы Бенедикта в книге о священническом безбрачии, которую многие восприняли как нападение на авторитет Франциска.