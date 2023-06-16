Офис Зеленского обсудил вопрос об отстранении Кличко от занимаемой должности мэра Киева

По сообщению Страна.ua, вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности мэра Киева встал после происшествия, связанного с закрытием столичного бомбоубежища во время случившейся атаки на город.

Согласно источнику, на пост мэра Киева претендуют бывший глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай, бывший куратор проекта администрации Зеленского "Большая стройка" Юрий Голик, министр стратегической промышленности Александр Камышин.

Информация передана со ссылкой на источник в Киевсовете.