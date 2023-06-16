Как сообщил Сергей Кривонос, украинское руководство недооценивает силу противника, "который имеет великолепный опыт, достаточно количество вооружений и боеприпасов".

Главной ошибкой президента Украины, которая может стать роковой, отставной военный чиновник посчитал твердую уверенность Зеленского в победе украинской армии и неверную оценку возможностей российских вооруженных сил.

Также глава Украины не сумел грамотно рассредоточить ресурсы и организовать оборону, добавил Кривонос. Такие просчеты, по словам генерала, вполне могут привести к потере Киева.

Кроме того, отставной военный уверен, что Москва готова дать достойный отпор на контрудар украинской стороны.

Ведь в то время, пока политики Киева вели рекламную кампанию в пользу наступления, российское руководство усиленно готовило линию обороны.