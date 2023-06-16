Хризантемы для медведки: как с их помощью победить вредителя

Медведка один из самых коварных и прожорливых врагов огорода. Вредитель способен лишить большой части урожая, сводя на нет работу многих месяцев.

Опытные дачники советуют использовать против них то обстоятельство, что медведки на дух не переносят аромат хризантем. Для этого сгодятся даже старые цветы, которые стояли в букете в комнате.

Можно заготавливать отслужившие свое стебли с осени. Их надо подсушить и прикопать в грунт - вредитель больше на этой территории не покажется. За 2-3 года таким образом можно полностью извести медведку.

Еще одна эффективная мера защиты - при посеве культур подсыпать в борозды между грядками высушенную и измельченную скорлупу от яиц (можно перемолоть в кофемолке).

В эту белую колючую массу желательно добавить несколько капель подсолнечного масла. Медведка такое "угощение" не переварит и погибнет.