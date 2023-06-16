Соль - лучший помощник в выращивании здоровых, крупных и сочных помидоров

Самой эффективной подкормкой для томатов является соль, стимулирующая рост, развитие, плодоношение и получение урожая отличных по вкусу любимых овощей.

Соль способствует завязыванию и созреванию томатов, защищает от недугов и вредных насекомых, значительно улучшает вкус плодов.

Натрий хлор можно использовать для питания помидоров различными способами. Это полив, опрыскивание, посыпание.

Подкормка на основе пищевого продукта готовится следующим образом: на 10 литров воды понадобится 1 столовая ложка соли. Это средство применяют как для полива под корень, так и для опрыскивания листвы растений. Процедура требует повторения каждые 10 - 14 дней.

Для защиты от разных болезней помидоров подойдет опрыскивание: в большом ведре воды растворяют 1 стакан соли. Таким составом обрабатывают культуры 1 раз в период с начала цветения до конца плодоношения.

Для улучшения качества плодов применяют еще одно средство: почву вокруг томатов посыпают солью в количестве 1 чайной ложки под каждый куст.