Турецкая гвоздика: как эту красоту вырастить на своем участке

Турецкая гвоздика - растение красивое и некапризное. Июнь - период, когда надо приступать к его выращиванию. Для этого надо вскопать почву и сделать бороздки. Перед посадкой семян пролить землю водой, а потом присыпать грунтом.

К концу лета должны появиться развитые розетки. Их нужно высадить на постоянное место - на расстоянии 20-25 см один от одного.

В первый год необходимо удалять появившиеся цветоносы - чтобы кустики хорошо укоренились, и цветок встретил зимовку окрепшим. На будущий год гвоздика обильно зацветет, и с этого момента будет размножаться самосевом, потому возиться с ней больше не придется.

Поливать это растение нужно умеренно - пока не закончится фаза роста. Потом влага цветку не понадобится - за исключением особенно засушливого лета.

Для стимуляции цветения надо каждые 2-3 недели подкамливать растение универсальным удобрением (по инструкции), а молодые кусты - опрыскивать инсектицидами.

Также надо постоянно обрывать увядшие цветки. А вот мульчировать посадки турецкой гвоздики совсем не обязательно.