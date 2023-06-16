Турецкая гвоздика: как эту красоту вырастить на своем участке

Турецкая гвоздика - растение красивое и некапризное. Июнь - период, когда надо приступать к его выращиванию. Для этого надо вскопать почву и сделать бороздки. Перед посадкой семян пролить землю водой, а потом присыпать грунтом.
К концу лета должны появиться развитые розетки. Их нужно высадить на постоянное место - на расстоянии 20-25 см один от одного.
В первый год необходимо удалять появившиеся цветоносы - чтобы кустики хорошо укоренились, и цветок встретил зимовку окрепшим. На будущий год гвоздика обильно зацветет, и с этого момента будет размножаться самосевом, потому возиться с ней больше не придется.
Поливать это растение нужно умеренно - пока не закончится фаза роста. Потом влага цветку не понадобится - за исключением особенно засушливого лета.
Для стимуляции цветения надо каждые 2-3 недели подкамливать растение универсальным удобрением (по инструкции), а молодые кусты - опрыскивать инсектицидами.
Также надо постоянно обрывать увядшие цветки. А вот мульчировать посадки турецкой гвоздики совсем не обязательно.
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