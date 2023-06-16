Кусты смородины можно спасти от тли при помощи нашатыря

Тля способна очень быстро распространиться на все посадки смородины, и тогда с урожаем витаминных ягод можно распрощаться.

Чтобы этого не произошло, нужно начинать бороться с вредным насекомым при первых признаках его появления.

В этом случае эффективно поможет простое и доступное аптечное средство - нашатырный спирт. Помимо борьбы с тлей этот препарат способен насытить смородину необходимым ей азотом.

Чтобы приготовить раствор против тли, нужно смешать действующее вещество с водой в пропорции 1 к 10, после чего опрыскать листья кустарников.

Работать с нашатырем нужно очень осторожно, так как он может вызвать отравление своими парами. При смешивании препарата с водой и обработке растений желательно пользоваться маской и перчатками.