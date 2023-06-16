Вкусные и сочные дыни: какие маленькие секреты помогут получить большой урожай бахчевых

Выращивание дынь рассадным способом немного более хлопотное, нежели семенами. Потому опытные садоводы советуют остановиться на компромиссном варианте: сажать семена, но в теплицу или под пленку.

Перед посадкой семенной материал необходимо обработать в слабом растворе марганцовки. Потом промыть, просушить и высажить по 2 семечка в ямки - на расстоянии 80 см один от одного.

Лунки следует заправить 1 ст. золы и щепотью гранул суперфосфата (все перемешать с грунтом). Если грядка в открытом грунте, ее надо укрыть спанбондом. Когда проклюнутся ростки - убрать укрытие. Если вдруг вернутся заморозки, вновь накрыть на ночь.

Грядки с южной ягодой пропалывать надо только до разрастания кустов, а потом плети лучше не тревожить. По этой же причине быть аккуратными с поливами и подкормками, вносить их к основанию куста. В среднем дыню поливать надо раз в неделю.

В период цветения бахчу желательно подкормить настоем коровяка (развести с водой в соотношении 1:10), потом - комплексным удоберением (по инструкции).

Когда сформируется второй плод, надо прищипнуть разрастающиеся плети. В итоге на одном растении может быть несколько плетей, но надо проследить, чтобы на каждой из них было не больше 2 плодов.

Под все сформировавшиеся дыни необходимо подложить досточки - чтобы плоды не сгнили.