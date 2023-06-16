Избавиться от мха на участке: что для этого надо предпринять

Мох появляется на участке по самым разным причинам. Этому может способствовать очень плотный грунт, в котором мало кислорода для развития корней других растений.

Друг мха также - переувлажнённая почва, где застаивается вода, - к примеру, в низинах либо близ водоёмов. Он также встречается там, где грунтовые воды близки к поверхности земли.

Мох комфортно чувствует себя в тени построек, деревьев, кустарников и при высокой кислотности почвы. Как от него избавиться?

Некоторые просто "соскребают" его с земли лопатой, граблями, садовым плоскорезом, а потом отправляют в мусорку. После процедуры надо тщательно взрыхлить землю, насыпать сверху сухой торф, опилки, опавшую листву или скошенную траву - слоем не менее 5 см.

Это «одеяло» защитит землю от попадания света, и остатки мха, его споры больше не смогут разрастись.

Избавиться от мха можно также с помощью медного либо железного купороса. Провести такую обработку надо в сухую погоду. Для этого 50 г медного купороса надо развести в 10 л воды. Обильно пролить раствором участки, где есть мох. Дней через пять мох начнёт темнеть и отмирать.

Через пару недель после первой процедуры надо повторить такую обработку. На этот раз можно взять раствор железного купороса (150 г на 15 л воды).

Учитывая, что мох любит кислые почвы, их надо нейтрализовать. Для этого рассыпать гашёную известь либо доломитовую муку по земле - из расчета 0,5 кг средства на 1 м². Перекопать почву на полштыка лопаты.

Можно также смешать в равных пропорциях гашёную известь с песком и щедро присыпать такой смесью поражённые мхом места.