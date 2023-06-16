Чтобы избавиться от полевого хвоща на огороде, надо раскислять почву

Ни один садовод не застрахован от появления этого сорняка на участке. Бороться с ним очень сложно, но возможно.

Хвощ может расти и на нейтральной почве, но больше предпочитает кислую. Поэтому в первую очередь нужно раскислить почву с помощью извести или доломитовой муки.

Раскисление нужно делать не один раз, а регулярно. Если хвощ растет рядом с многолетними культурами, то помимо раскисления придется постоянно удалять молодые ростки растения.

Дело в том, что периодическая прополка истощает запасы питания, необходимые для корней хвоща, в результате чего он слабеет и со временем погибает.

Гербициды против этого сорного растения не очень эффективны. Химия не способна полностью уничтожить его глубоко залегающий корень, в результате чего растение будет прорастать снова и снова.

Хорошо помогает при борьбе с хвощом культивация почвы. Если периодически проводить весеннюю вспашку, окучивание и осеннюю перекопку, то растение в конце концов исчезнет с огорода.

Для раскисления в данном случае можно использовать большое количество золы. А после вспашки и во время перекопки нужно внимательно выбирать корневища многолетнего хвоща, и тогда он будет полностью побежден!