Спасти огурцы от бактериоза: какие народные средства защитят растение от этой болезни

Если на листьях огурцов появились маслянистые, угловатые пятна либо желтоватые капельки - значит, культура больна бактериозом. Инфекция при этом поражает не только листья, но и стебли, плоды, цветки растения.

Как с ней бороться? Лучше, разумеется, такой ситуации не допускать и принять профилактические меры. Для этого опрыскать огурцы настоем луковой шелухи. Чтобы его приготовить, нужно 100 г шелухи всыпать в бачок, залить 2 ведрами горячей воды.

Дать настояться пару суток, перед поливом процедить. Поливать из расчета 3-4 л на 1 кв.м.

Чтобы не допустить появления и развития болезни, надо почаще проветривать теплицу. А инвентарь и деревянные части теплицы - обработать хлорной известью. Для этого 200 г вещества развести с 10 л воды.

Осенью, после завершения сезона, необходимо уничтожить все остатки растений в теплице. Весной - обязательно обеззаразить перед посевом семена.