Киркоров назвал причину, по которой не общается с Пугачевой больше 5 лет

Издание Life.ru сообщает о том, что в очередной раз Петербургский международный экономический форум посетил российский исполнитель Филипп Киркоров.

В интервью журналистам он сообщил, что больше 5 лет не разговаривал со своей бывшей женой и коллегой по сцене Аллой Пугачевой, назвав ее при этом легендой России.

Артист заявил, что в курсе отъезда Аллы Борисовны, но что с ней и как она проживает в Израиле знать не знает.

В самую последнюю очередь звезду сцены интересует муж бывшей возлюбленной Максим Галкин и тот факт, что его признали иностранным агентом.

Филипп Бедросович заметил, что его интересует лишь своя жизнь, собственный статус и то, чем он занимается.