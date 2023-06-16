Дрожжевая подкормка для огурцов - ей нет равных

Подкормка для огурцов на основе дрожжей вносится не более 3 раз за сезон. Это связано с тем, что пищевой продукт может повысить уровень кислотности почвы.

После каждой такой процедуры нужно полить растение составом, приготовленным на основе золы (на пол-литра продукта горения понадобится большое ведро воды).

Впервые дрожжами подкармливают рассаду (этот раз не входит в положенные 3 за сезон).

Через неделю после того, как саженцы огурцов переместились на грядку, дрожжи применяют снова. Через 1 месяц, на этапе цветения, почву снова удобряют. Последнее "дрожжевое угощение" понадобится огурцам еще через месяц, чтобы "растянуть" время плодоношения.

Для приготовления состава понадобится 10 граммов сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахара, растворенные в 10 литрах воды. Спустя 3 часа средство разбавляют еще водой из расчета 1:6 и поливают овощи.