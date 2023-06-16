Не хотят завязываться баклажаны: что и почему пошло не так

Почему на баклажанах не появляются плоды, хотя они, возможно, и цвели? Эксперты считают, что причины такого явления могут быть самыми разными.

В частности, таким образом может отразиться на культуре нехватка питания. Баклажаны желательно подкармливать весь сезон, и часто - от момента всходов до одревеснения стеблей. Оптимально надо вносить по 1 ч.л. фосфорных и калийных удобрений.

Культура также очень реагирует на недостаток бора, потому об этом тоже стоит позаботиться: опрыскать раствором борной кислоты (4 г на 10 л воды). Особенно важно это сделать в период цветения.

Сбросить цветы баклажаны могут и из-за колебаний температуры. Для растения самый оптимальный градус - плюс 24-25. Если он падает ниже плюс 20 градусов, культура на это отреагирует плохо. Чтобы смягчить удар, надо замульчировать грядки торфом либо перегноем.

Не нравится баклажанам и недостаток влаги. В засуху их надо поливать каждую неделю, исходя из того, что на 1 кв. м требуется около 10 л. При этом глубоко рыхлить почву не нужно, чтобы не повредить корневую систему.