Цены на отдых в Турции в этом сезоне значительно выросли

По сравнению с прошлыми годами цены в Турции значительно выросли буквально на все. Одежда, продукты и услуги подорожали приблизительно в 4-5 раз.

Страну накрыла инфляция в целых 109 процентов. Поэтому о приятном и дешевом отдыхе в приветливой Турции на неопределенное время можно забыть.

Сейчас здесь приветствуют только денежных туристов, которые готовы на крупные траты. Не спасает ситуацию и то, что турагенты и владельцы гостиничного бизнеса всеми силами пытаются улучшить трудное положение и делают скидки постоянным клиентам.

Кроме того, на фоне непростой ситуации в мире сокращается количество авиаперелетов и чартерных рейсов. А также значительно уменьшилось количество состоятельных туристов.