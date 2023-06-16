Для хорошего урожая винограду понадобятся листовые и корневые подкормки

Виноград совсем не требователен к почве. Он одинаково хорошо растет на каменистой земле и на песчанике.

Но чтобы эта культура давала высокий и качественный урожай, необходимо постоянно проводить корневые и листовые подкормки.

Корневые проводятся 3 раза. Первая - во время набухания почек минеральными удобрениями (мочевиной, суперфосфатом и сернокислым калием в пропорциях 90 г/60 г/30 г на 40 литров воды).

Вторая - перед цветением раствором аммиачной селитры (120 г), суперфосфата (160 г) и сернокислого калия (80 г). Все вещества нужно растворить по отдельности, а затем смешать.

Третья корневая подкормка винограда проводится в регионах с коротким летом. Для нее нужно сделать раствор из суперфосфата (60 г), сернокислого калия (30 г) с добавлением микроэлементов по инструкции (Плантафола, Акварина, Кемира).

Подкормки по листу проводятся 4 раза. Перед началом цветения виноград опрыскивается раствором из 40 г мочевины, 100 г суперфосфата, 5 г борной кислоты, 50 г сернокислого калия.

Все эти компоненты разводятся отдельно, потом сливаются в одну емкость, туда же добавляется 10 литров воды, и после раствор процеживается.

Такая же подкормка с добавлением микроэлементов проводится сразу после цветения. В период созревания ягод виноград опрыскивается раствором сернокислого калия (50 г) и суперфосфата (100 г), разведенных в 10 л воды.

Заключительное опрыскивание проводится по ягодам раствором марганцовки либо йода и настоем древесной золы.