Ботву свеклы рекомендуется закапывать под помидорами

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Эльза Ли
Елена Задорнова сообщила в соцсетях, что в их семье пополнение: она родила вторую дочь.
Дрессировщик Аскольд Запашный рассказал, как познакомился со своей женой Элен Райхлин в Минске.
Наталья Гончарова
Известная актриса Кристина Бабушкина угодила в пренеприятнейшую историю. Ее задержали вместе с мужем из-за обнаружения в их авто белого порошкообразного вещества в пакетике.
Наталья Павлова
Этот процесс вызывает сложности у неопытных цветоводов. Но его можно значительно упростить.
Храмова Оксана
Вырастить лимонное деревце можно как в саду, так и дома на подоконнике. Какой уход нужен для успешных результатов, рассказал опытный садовод.
Диана Мудреченко
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что поставленные коллективным Западом киевскому режиму немецкие танки Leopard уже горят на Украине.
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