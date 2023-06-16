В июне чеснок нужно обязательно подкормить, иначе можно лишиться половины урожая

Если листья чеснока высокие и широкие, а шейка толстая, значит, урожай будет отменным. А вот если надземная часть не радует бодрым видом, то придется применить подкормку.

Зеленое и азотное удобрения применять в июне уже бессмысленно, так как зеленую массу нарастить все равно не получится. А вот крупные головки получить еще можно, если правильно подкормить чеснок.

Для этого нужно приготовить раствор на основе древесной золы. 1 литр свежей золы нужно просеять и залить 9 литрами кипятка, хорошо перемешать и оставить настаиваться в течение 2-3 дней.

Затем раствор нужно процедить и добавить в него 150 мл девятипроцентного уксуса, после чего можно подкормить чеснок.

В качестве альтернативы натуральной подкормки подойдет калимаг. Через неделю после его использования можно полить чеснок монофосфатом калия (оба препарата берутся в соотношении 30 г на 10 л воды).