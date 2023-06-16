Простой способ, помогающий получить урожай кабачков в разы больше, чем прежде

Решению проблемы поможет один действенный способ.

Нужно приготовить один состав на основе половины чайной ложки борной кислоты, 20 капель йода и 0,5 литра молока.

В случае, если молока нет, подойдет сыворотка или кефир.

Компоненты помещаются в подготовленную емкость, перемешиваются. Раствор помещается в пульверизатор.

Опрыскивание кабачков проводится во время их цветения.

Это средство гарантирует щедрый урожай овощей, если с этим были проблемы раньше.