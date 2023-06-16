Простой способ, помогающий получить урожай кабачков в разы больше, чем прежде

18:30 2023-06-16

Некоторые дачники не подкармливают кабачки, думая, что им хватит того, что подарит земля. Порой же обычно "некапризные" растения отказываются плодоносить.

Решению проблемы поможет один действенный способ.

Нужно приготовить один состав на основе половины чайной ложки борной кислоты, 20 капель йода и 0,5 литра молока.

В случае, если молока нет, подойдет сыворотка или кефир.

Компоненты помещаются в подготовленную емкость, перемешиваются. Раствор помещается в пульверизатор.

Опрыскивание кабачков проводится во время их цветения.

Это средство гарантирует щедрый урожай овощей, если с этим были проблемы раньше.

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