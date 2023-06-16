Своя клубничная рассада: летом надо не пропустить момент для размножения ягоды

Как получить свою собственную клубничную рассаду? Этим оптимально заняться сразу после сбора ягод. Часть усов, которые принято удалять в конце клубничного сезона, можно оставить, чтобы через месяц-полтора получить хорошую рассаду.

Если ягода растет на открытой грядке, нужно брать усы растения, которому не более трех лет. Усы надо уложить на рыхлую почву между рядами. Или - на место выпавших кустиков. Розетки прикрепить к земле деревянными рогульками и полить.

К концу лета появятся хорошо развитие листья и корневая система, и саженцы можно высадить на место будущей плантации.

Рассаду можно также вырастить в парнике, высадив туда не укоренившиеся розетки, собранные в течение лета. Для этого надо разрезать усы, оставив по сторонам от розетки по 4-5 см.

Кончики усов следует присыпать землей, они окажутся довольно плотно прижатыми к грунту, и в микроклимате теплицы быстро укоренятся. Необходимо при этом следить, чтобы в парнике всегда было тепло и влажно.

Как и на грядках, к августу вырастет рассада, которую надо пересадить на постоянное место. Слабые, не успевшие укорениться растения можно оставить в теплице до будущего года - на доращивание.