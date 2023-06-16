Близко грунтовые воды и падает тень: что делать, если в теплице сыро

Что делать, если грунтовые воды слишком высоки и от этого в теплице сыро? Или парнику место нашлось только там, куда в какой-то период дня падает тень от построек?

В первом случае эксперты советуют выкопать вокруг теплицы канавку - она поможет решить проблему избыточной воды.

Есть и другой вариант: приподнять уровень грунта внутри. Для этого поверх основного слоя надо насыпать еще один слой земли - около 20-30 см. Таким образом, грунт станет более сухим, но снизу всегда будет нужная для растений вода.

Если падает тень и нет возможности переставить теплицу в другое место, проблему можно решить улучшением освещенности культур. Для этого надо использовать белую пленку либо другой белый материал в виде мульчи. Отражаясь от поверхности, солнечные лучи дадут больше света.

Кроме того, не надо гнаться за количеством посадок. Культуры должны расти так, чтобы не затенять друг друга. Также нужно своевременно формировать растения - с такой же целью.