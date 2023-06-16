Дрожжи считают самой лучшей подкормкой для огурцов

Дрожжи действительно являются самой эффективной подкормкой для огурцов, но часто ее использовать нельзя. Чтобы не закислить грунт, их нужно вносить в качестве удобрения несколько раз за сезон.

После каждой дрожжевой подкормки следует проливать огурцы зольным раствором из расчета пол-литра золы на 10 литров воды.

Первый раз дрожжами огурцы поливаются еще на стадии рассады. После высадки в грунт делается второй полив.

Затем это нужно сделать спустя месяц, когда огурцы зацветают. И последний раз подкормка дрожжами делается еще через месяц (она продлевает плодоношение растений).

Готовится дрожжевая подкормка очень просто. 10 г сухих дрожжей перемешиваются с 2-мя столовыми ложками сахара и растворяются в 10 литрах воды.

Спустя 3 часа раствор разбавляется чистой водой в соотношении 1 к 6, после чего им можно поливать огурцы.