Дрожжи считают самой лучшей подкормкой для огурцов

Дрожжи действительно являются самой эффективной подкормкой для огурцов, но часто ее использовать нельзя. Чтобы не закислить грунт, их нужно вносить в качестве удобрения несколько раз за сезон.
После каждой дрожжевой подкормки следует проливать огурцы зольным раствором из расчета пол-литра золы на 10 литров воды.
Первый раз дрожжами огурцы поливаются еще на стадии рассады. После высадки в грунт делается второй полив.
Затем это нужно сделать спустя месяц, когда огурцы зацветают. И последний раз подкормка дрожжами делается еще через месяц (она продлевает плодоношение растений).
Готовится дрожжевая подкормка очень просто. 10 г сухих дрожжей перемешиваются с 2-мя столовыми ложками сахара и растворяются в 10 литрах воды.
Спустя 3 часа раствор разбавляется чистой водой в соотношении 1 к 6, после чего им можно поливать огурцы.
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