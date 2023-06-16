Пора рассаживать ирисы: как это сделать с максимальной эффективностью

Чаще всего ирисы перестают расти по причине загущенности. Буквально за год корневище этих цветов отрастает в длину на 15-20 см, в толщину - на 3-4 см. В итоге за пару-тройку лет им становится тесно на клумбе.

Июль - самое время заняться прореживанием таких посадок. Как утверждают эксперты, в это время они дают растениям стопроцентную приживаемость на новом месте, и самые сильные из цветов расцветут уже на будущий год.

Как правильно провести манипуляцию? Куст надо осторожно откопать так, чтобы не повредить корневище. Достав его из земли, отделить детки так, чтобы каждая из деленок состояла из одного либо двух сросшихся годичных вееров - с листьями.

Удалить сухие, подгнившие части корня, здоровые укоротить до 5-7 см, все срезы обработать золой. Листья обрезать под углом секатором, оставив 10-15 см длины.

Посадочный материал затем надо обмакнуть в светло-розовый раствор марганцовки, потом просушить на солнце. Грядку перед посадкой разрыхлить, внести туда диаммофоску (90 гр. на 1 кв.м).

Сделать небольшую лунку, поставить саженец и присыпать грунтом так, чтобы третья часть корневой шейки осталась сверху. Выдержать расстояние между саженцами в 30-40 см. Полить теплой водой. В засуху следует поливать не реже одного раза в неделю.

Чтобы сохранить влагу на клумбе, ее можно замульчировать - корой, галькой, скошенной травой и так далее.