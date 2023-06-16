Кочаны капусты не будут трескаться, если соблюдать условия их выращивания

Бывают такие сорта капусты, трещин на которых избежать не удается. Но во всех остальных случаях нужно правильно выращивать капусту, чтобы она не трескалась.

Первое условие для этого - правильная температура. Поскольку культура не переносит резких температурных перепадов и в результате их начинает трескаться, нужно постараться защищать ее в таких случаях.

Также для капусты очень важен режим полива. Если после большого перерыва начать обильно поливать кочаны, они тоже могут потрескаться.

И еще один момент - нужно срезать кочаны вовремя, как только они созрели. Если оставить их на грядках чуть дольше положенного, они почти наверняка треснут.