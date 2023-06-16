Садовод со стажем объяснил, как грамотно привлечь опылителей на дачный участок

Опылителями называют бабочек и пчел, а также многих других насекомых.

Они помогают проводить опыление культурных огородных растений, чтобы те потом, в свою очередь, давали дачнику хороший урожай.

Для привлечения и поддержки пчел можно высадить особенные разновидности растений, есть и другие меры.

Несколько полезных советов по этой теме.

Высаживайте на дачном участке растения, произрастающие в местном климате, но с разными сроками цветения. Опылители должны получать пищу весь сезон.

Чтобы привлечь насекомых к клумбе, высадите на ней не менее трех видов цветов, а лучше - больше.

Обеспечьте опылителям выбор, высаживайте разнообразные растения с различными формами, размерами и расцветками.

Высаживайте такие растения густо, чтобы не дать шансов сорнякам пробиться через плотную посадку.

Не убирайте цветущие растения до конца весны, чтобы обеспечить постоянным кормом опылителей.