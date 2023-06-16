Роман «Дон Кихот» был переведен на 140 языков, наречий и диалектов мира

По неподтвержденным данным, роман "Дон Кихот" занимает первое место в мире по выполненным переводам. И якобы в этом сегменте он занимает второе место после Библии.

Автором его является испанский писатель Мигель Сервантес де Сааведра. Около 50 переводов его знаменитого романа были сделаны непосредственно с испанского языка.

Первый раз "Дон Кихота" перевели на английский в 1612 году. Дальше, в 1614-м, он был переведен на французский, и с тех пор процесс перевода этого произведения на другие языки никогда не прекращался.

Интересно, что один из свежих переводов был сделан на язык коренных народов общины Центрального мексиканского нагорья - отоми. А недавно вышли в свет переводные версии "Дон Кихота" на корейском и гуарани.