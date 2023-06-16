Россию не устроило предложенное Беларусью повышение цен на транзит нефти

20:30 2023-06-16

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россию не устраивает предложенное Беларусью повышение тарифов на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».

Он отметил, что сторонам еще предстоит обсудить этот вопрос и установить экономически обоснованный тариф.

Шульгинов отметил, что по «Дружбе» сейчас идут большие поставки  Польшу и Германию, но цена за транзит должна оставаться справедливой.

Министр напомнил, что на данный момент отгрузок российской нефти по нефтепроводу нет, поставки в ФРГ осуществляются по северной ветке.

Ранее в Беларуси заявили о планах по повышению тарифа на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на 84%, чтобы компенсировать потери от сокращения поставок российской нефти.