Отказ от завтрака может вызвать набор лишних килограммов

Врач Тамара Синько из Москвы уверяет, что люди, пропускающие завтрак, часто пребывают в плохом настроении. Также они чаще других устают, испытывают апатию и даже депрессии.

У таких людей меньше энергии и жизненных сил. У них рассеивается внимание, снижается концентрация и ухудшается способность к запоминанию.

Сбалансированное и равномерное, в течение всего дня, питание полезно для организма. А пропуски завтрака, по мнению врача, неизбежно приводят к лишним килограммам и зачастую - к ожирению.

По словам Тамары Синько, самым оптимальным завтраком считается фасоль, отварные яйца, омлет, сырники, творог, орехи и ягоды.