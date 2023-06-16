В Дубае впервые в мире напечатают мечеть на 3D-принтере

Предполагается, что в здании будет 2 этажа. Печатать мечеть планируют из бетонной смеси.

Ее строительство собираются начать к концу 2023 и завершить в первом квартале 2025 года. Чтобы начать печать такого огромного здания с помощью 3D, нужны огромные печатные машины с запрограммированной в них проектной информацией.

Рабочие будут возводить здание постепенно, выдавливая бетон из насадки и наращивая конструкцию слой за слоем.

Власти эмирата заявили о желании стать мировым центром 3D-печати еще в 2018 году. Новая стратегия предполагает, что к 2030 году как минимум 25 процентов новых зданий в Дубае будет напечатано на принтере.