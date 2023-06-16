Электромобиль «Москвич 3е» обошел Tesla Model 3 по популярности в России

По информации агентства, за май 2023 года было продано 34 единицы «Москвич 3е» и 29 – Tesla Model 3.

Среди всех электрокаров «Москвич 3е» занимает восьмое место по популярности среди российских покупателей.

Лидером рейтинга является российский бренд Evolute. Конкурентами «Москвич 3е» также считаются Yuan Plus от BYD, Geely Smart #1 и Volkswagen ID.3.

При этом у «Москвича» есть существенное преимущество – такие электрокары могут попасть в программу господдержки, и тогда их можно будет покупать по льготному кредитованию и лизингу.