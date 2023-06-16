Желтеют листья смородины: что делать, чтобы спасти кустарник

Чаще всего причиной пожелтения листвы является дефицит железа. Из-за него развивается такое заболевание, как хлороз.

Если куст не лечить, он со временем может погибнуть. Чтобы сохранить растение, его нужно опрыскивать хелатом железа. Одновременно для полива под корень используется железный купорос.

Другая причина пожелтения листьев смородины – стеклянница. Если срезать ветку, внутри будет пустота.

В таком случае потребуются подкормка, обработка инсектицидами и фунгицидами, омолаживающая осенняя обрезка.