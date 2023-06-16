Простое средство, которое защитит растения от луковой мухи

Для защиты от вредителя поможет морковь, а вернее средство на ее основе.

Овощ необходимо натереть на мелкой терке, залить водой и таким составом полить грядки. Запах "девицы в темнице" не переносит луковая муха.

В случае, если с морковкой нет желания возиться, спастись от вредителя помогут инсектицидные препараты.

От луковой мухи можно использовать "Землин", "Провотокс". Последний используется также в борьбе с проволочником.

Применять можно также соль или нашатырь, но тут нужно быть очень аккуратным с дозировкой, чтобы вместе с вредителем не загубить растение.