Опытные дачники объяснили, как правильно собирать урожай помидоров

Плоды созревают неравномерно, поэтому собирать их все одновременно нельзя, часть томатов останется зеленой.
Первым делом снимают помидоры с нижней части кустов, поскольку они первыми достигают зрелости.
Спустя некоторое время можно собрать помидоры, расположившиеся выше. Плоды с верхней части куста следует снимать последними.
Очень важно успеть собрать все томаты, пока температура воздуха не упала ниже +7 градусов, иначе оставшийся урожай будет испорчен.
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