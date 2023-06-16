Опытные дачники объяснили, как правильно собирать урожай помидоров

Плоды созревают неравномерно, поэтому собирать их все одновременно нельзя, часть томатов останется зеленой.

Первым делом снимают помидоры с нижней части кустов, поскольку они первыми достигают зрелости.

Спустя некоторое время можно собрать помидоры, расположившиеся выше. Плоды с верхней части куста следует снимать последними.

Очень важно успеть собрать все томаты, пока температура воздуха не упала ниже +7 градусов, иначе оставшийся урожай будет испорчен.