Как подкормить томаты свекольной ботвой: простая дачная хитрость

В ней содержится бор, который очень полезен для помидоров. При его дефиците листья и плоды томатов становятся мелкими.
Свекла активно впитывает бор в течение всего периода своего роста, поэтому и в ботве его остается достаточно.
Листья свеклы можно заделывать прямо в грядку с помидорами, обеспечивая им дополнительное питание и хорошие условия для роста.
Свекольная ботва также помогает определить кислотность почвы. Если она высокая, листья будут красными, а если низкая – на ботве покраснеют только прожилки.
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