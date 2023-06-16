Как подкормить томаты свекольной ботвой: простая дачная хитрость

В ней содержится бор, который очень полезен для помидоров. При его дефиците листья и плоды томатов становятся мелкими.

Свекла активно впитывает бор в течение всего периода своего роста, поэтому и в ботве его остается достаточно.

Листья свеклы можно заделывать прямо в грядку с помидорами, обеспечивая им дополнительное питание и хорошие условия для роста.

Свекольная ботва также помогает определить кислотность почвы. Если она высокая, листья будут красными, а если низкая – на ботве покраснеют только прожилки.