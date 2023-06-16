Чем подкормить виноград после цветения для хорошего урожая: садоводы рекомендуют

23:58 2023-06-16

После цветения винограду нужны специальные подкормки, чтобы он дал богатый урожай.

Чтобы правильно выбрать удобрение, нужно внимательно присмотреться к самому растению и разобраться, каких веществ ему не хватает.

Если края листьев становятся бурыми, это указывает на нехватку калия. При дефиците азота листья становятся мелкими.

Ассиметричные листья бывают при недостатке цинка, мраморный рисунок свидетельствует о недостатке бора, покраснение жилок – о дефиците фосфора.

Виноград лучше подкармливать не комплексными составами, а удобрениями, подобранными с учетом состояния растений.

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