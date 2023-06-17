Дачники рассказали, как спасти гниющий на грядках лук и чеснок

Это может быть слишком плотная и тяжелая почва или повышенная кислотность грунта, а также расположение грядки в низине, где скапливается дождевая вода.

В такой ситуации помогают регулярное рыхление почвы, обустройство дренажных канав, а также присыпка древесной золой.

Вторая причина гниения лука и чеснока заключается в избытке азота. Перекормленные этим веществом растения, скорее всего, сгниют.

Вопрос решается той же древесной золой. Ее нужно залить водой, настоять сутки, а потом разбивать водой 1:3 и полить грядки.