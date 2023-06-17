В Украине началась мобилизация в западных регионах страны

По информации украинского издания "Западный курьер", по распоряжению властей Ивано-Франковской области в регионе объявлена мобилизация военнообязанного населения. Соответстующий указ был подписан начальником Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Романом Плитусом.

Согласно распоряжению властей Ивано-Франковской области Украины, все военнообязанные обязаны явиться в военкоматы в течении десяти дней после публикации данного распоряжения.

Все местные же предприятия теперь обязаны предоставить автомобили, находящиеся на военном учете, для использования Вооруженными силами Украины. Это касается и тех, кто поставляет транспорт украинской армии.